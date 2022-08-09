Невролог Евдокимов рассказал, что ждет фон Триера из-за обнаруженной болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона обнаружили у режиссера Ларса фон Триера. В разговоре с NEWS.ru врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, какое лечение ждет режиссера и может ли он стать инвалидом.

«Лекарства не лечат, а нивелируют симптоматику. Постепенно Паркинсон будет влиять на когнитивные функции, насколько они ухудшатся, зависит от того, насколько рано начали терапию. Думаю, Триер сможет нормально передвигаться и снимать фильмы, Паркинсон достаточно медленно прогрессирует, хоть, к сожалению, и неизлечим», — рассказал врач.

Предсказать развитие болезни сложно, особенно при наличии сопутствующих патологий — сердечно-сосудистых или онкологии. Также течение болезни могут усугубить курение и алкоголь.

«Возраст 65+ сам по себе подразумевает уязвимость перед всеми внешними факторами. Одними таблетками лечить можно, но если вредные привычки сохраняются, то прогрессировать Паркинсон будет быстро. Еще Гиппократ говорил, что для здоровья необходимо совершать посильные физические нагрузки. Это работает абсолютно для всех», — добавил Евдокимов.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Отмечается, что режиссер «в хорошем настроении» и проходит лечение.