Знаменитости 22 января 2024, 17:13 «Невинен в этой ситуации». Джигурда появился перед журналистами в шубе и с деревянным посохом Джигурда появился перед журналистами с посохом и назвал себя гениальным артистом РИА «Новости»

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Актер Никита Джигурда появился перед журналистами в необычном образе. Артист, недавно попавший в скандал из-за видео с Анастасией Волочковой, заявил, что ему не за что извиняться, сообщил Telegram-канал Shot.

Джигурда назвал себя гениальным артистом. Перед тем как войти в помещение, он спросил у журналистов, в ту ли дверь он зашел, в шуточной форме напомнив о ставшей крылатой фразе певца Филиппа Киркорова.

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«В ту дверь зашел? Я не надевал водолазку и свитер, как вы понимаете, потому что свят и невинен в этой ситуации. И не у кого просить прощения», — рассказал актер.

В декабре Джигурда выразил желание записать песню и клип вместе с российскими фигуристками. По его словам, больше всего он бы хотел спеть с Алиной Загитовой, сообщил RT.

Ранее вокруг актера разгорелся скандал из распространившегося в Сети видео, на котором он обнимал и целовал балерину Анастасию Волочкову. Она назвала поведение Джигурды подлостью, после которой перестала считать его своим другом.