Знаменитости 18 апреля 2024, 11:09 «Невежественная баба». Бардаш призвал перевоспитать Ивлееву Продюсер Бардаш призвал перевоспитать блогера Ивлееву РИА «Новости»

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Продюсер Юрий Бардаш призвал перевоспитать блогера Настю Ивлееву. Он заявил об этом в эфире программы «Так сказать».

Бардаш отметил, что Ивлеева получила по заслугам после устроенной в декабре «голой» вечеринку. Он считает, что блогершу надо перевоспитывать.

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«Ивлеева — невежественная баба, которую вознесли. Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя леща конкретного получила. Божественного!» — отметил он.

Продюсер считает необходимым вести «идеологическую работу» с лидерами общественного мнения. По его мнению, России нужен новый символ культуры, «Пугачева здорового человека».

Его крайне возмутило восстановление репутации певца Филиппа Киркорова после его поездки в Донбасс. Он назвал благотворительную деятельность артиста формальностью и упрекнул его в отсутствии осознанности и глубины.