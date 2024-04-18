18 апреля 2024, 11:09
«Невежественная баба». Бардаш призвал перевоспитать Ивлееву
Продюсер Бардаш призвал перевоспитать блогера Ивлееву
Продюсер Юрий Бардаш призвал перевоспитать блогера Настю Ивлееву. Он заявил об этом в эфире программы «Так сказать».
Бардаш отметил, что Ивлеева получила по заслугам после устроенной в декабре «голой» вечеринку. Он считает, что блогершу надо перевоспитывать.
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«Ивлеева — невежественная баба, которую вознесли. Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя леща конкретного получила. Божественного!» — отметил он.
Продюсер считает необходимым вести «идеологическую работу» с лидерами общественного мнения. По его мнению, России нужен новый символ культуры, «Пугачева здорового человека».
Его крайне возмутило восстановление репутации певца Филиппа Киркорова после его поездки в Донбасс. Он назвал благотворительную деятельность артиста формальностью и упрекнул его в отсутствии осознанности и глубины.
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