Невестка Валерии рассказала об отношениях со свекровью

Жена сына Валерии Лиана Шульгина рассказала о своих отношениях с певицей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

Уточняется, что недавно Валерия стала бабушкой. У Шульгиной и Арсения, сына певицы, родился ребенок. Невестка выложила в Stories фото Валерии с внучкой.

«О такой свекрови можно только мечтать! Люблю!» — написала Шульгина.

Ранее сын Валерии попал в неприятную ситуацию во время концерта рэпера Моргенштерна. На выступлении музыканта в Сочи Арсению Шульгину плеснули в лицо алкоголем.

Молодой человек рассказал об инциденте в своем Instagram, разместив соответствующую запись в Stories. Судя по геотегу записи, музыкант выступал в казино. У Шульгина были билеты в партер, где его и облили виски.

«Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — написал молодой человек. Тем не менее он отметил Моргенштерна в записи и написал: «От души».

Подробности инцидента сын Валерии приводить не стал. Кто именно поступил с ним подобным образом, неизвестно.