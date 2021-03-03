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    03 марта 2021, 13:54

    Невестка Валерии рассказала об отношениях со свекровью

    Дарья Морозова

    Жена сына Валерии Лиана Шульгина рассказала о своих отношениях с певицей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на ее Instagram.

    Уточняется, что недавно Валерия стала бабушкой. У Шульгиной и Арсения, сына певицы, родился ребенок. Невестка выложила в Stories фото Валерии с внучкой.

    «О такой свекрови можно только мечтать! Люблю!» — написала Шульгина.

    Ранее сын Валерии попал в неприятную ситуацию во время концерта рэпера Моргенштерна. На выступлении музыканта в Сочи Арсению Шульгину плеснули в лицо алкоголем.

    Молодой человек рассказал об инциденте в своем Instagram, разместив соответствующую запись в Stories. Судя по геотегу записи, музыкант выступал в казино. У Шульгина были билеты в партер, где его и облили виски.

    «Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарем — это божественно», — написал молодой человек. Тем не менее он отметил Моргенштерна в записи и написал: «От души».

    Подробности инцидента сын Валерии приводить не стал. Кто именно поступил с ним подобным образом, неизвестно.