Невестка Валерии объяснила, почему ее беременность долго не замечали

Накануне младший сын артистки Арсений Шульгин сообщил, что его молодая жена находится в положении. Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев девушка публиковала фотографии на своей странице, однако растущего живота на них видно не было.

Лиана призналась, что у нее долго не увеличивался живот. Когда она отдыхала с мужем после свадьбы, то находилась на пятом месяце беременности. В тот момент у нее практически не изменилась фигура. Она фотографировалась в бикини, и подписчики не замечали ничего подозрительного.

После отдыха в начале осени живот начал быстро расти. В сентябре Лиана заметно прибавила в весе.

«Ела очень много, врач постоянно увеличивала норму калорий. Животик был очень маленький, все спрашивали: „Где?“, „Точно беременна?“, „Почему такой маленький животик?“. В начале сентября мы поехали в Турцию и после отдыха я приехала — плюс 3 кг!», — вспомнила невестка Валерии.

Шульгина заметила, что за месяц объемы талии ощутимо увеличились.