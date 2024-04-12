Знаменитости 12 апреля 2024, 13:13 Невестка Валерии объяснила исчезновение мужа из ее соцсетей Невестка Валерии Шульгина опровергла слухи о разводе с мужем РИА «Новости»

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Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опровергла слухи о разводе с мужем. Об этом девушка написала в своем личном блоге.

Подписчики девушки заметили, что супруг перестал появляться на ее фотографиях. Поклонники предположили, что пара решила расстаться.

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Однако Шульгина ответила, что просто стала более внимательно относиться к информации, которую размещает в социальных сетях, особенно той, которая касается ее личной жизни. Она призвала фанатов не делать поспешных выводов на основании догадок.

«Спасибо за переживания, но нельзя делать такие выводы просто так, без повода. Я многим перестала делиться здесь, особенно тем, что касается моей личной жизни, только если ну очень хочется», — прокомментировала она.

Недавно невестка Валерии рассказала о тяжелой болезни дочери. У нее внезапно посинели руки и ноги, а температура достигла 40 градусов. Испуганные родители вызвали скорую помощь.