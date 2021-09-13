Невестка Ланового рассказала, как его сын едва не подрался с Розенбаумом

Отмечая свой день рождения 13 сентября, Александр Розенбаум однажды едва не подрался с сыном народного артиста СССР Василия Ланового Сергеем. Об этом стало известно NEWS.ru от невестки Ланового Ольги Коротиной-Гессе.

«Однажды Василий Семенович приезжал с концертом в Санкт-Петербург. Успешно выступил. Поздно вечером мы с Сережей (Сергей Лановой — покойный младший сын Василия Ланового и муж Коротиной-Гессе. — ред.) провожали его на железнодорожном вокзале. Вдруг сзади на Василия Семеновича кто-то набросился. Сергей опешил и уже хотел схватить наглеца за грудки. А это… Розенбаум. Тоже на поезд спешил. Был счастлив, что случайно встретил друга», — поделилась Ольга.

Она добавила, что оба артиста обменялись короткими анекдотами и вошли в вагон. Было ощущение, что разница в возрасте между ними совсем отсутствует. По ее словам, как будто встретились «веселые и шкодные» мальчишки.