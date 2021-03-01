Невеста Данко пожаловалась на травлю после критики в адрес матерей-одиночек

Невеста певца Данко Мария Силуянова заявила, что на нее обрушилась критика после резкого высказывания насчет матерей-одиночек, которые требуют алименты от бывших супругов, написало издание StarHit.

«Я просто высказала личное мнение, и это нормально. Почему-то многие восприняли его в штыки. Повторю еще раз: у меня нет уважения к тем, кто не работает и привык попрошайничать», — процитировало девушку ИА «Невские новости».

Силуянова подчеркнула, что ей нравятся самодостаточные женщины, которые не зависят от других. По словам избранницы Данко, в последнее время пользователи Instagram стали оставлять в ее адрес множество оскорбительных комментариев.