«Неуравновешенный» скрипач напал на экс-ведущего Versus Battle у петербургского суда

Создатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, подрался со знакомым по шоу «Сосед.ТВ». Напавшего мужчину Тимарцев назвал психически неуравновешенным и не собирается писать на него заявление.

Драка произошла у Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге, сообщила «Газета.ru». Ресторатор заверил, что остался цел.

«Я в полиции пока. Меня допрашивают как подозреваемого», — рассказал он.

Тимарцев добавил, что считает нападавшего психически неуравновешенным. Якобы это скрипач, записи которого можно найти на YouTube.

«Бьет как девка. Писать заявление не буду. В губу попал только. Кофе жалко, вкусный был», — подчеркнул создатель и экс-ведущий Versus Battle.

Причиной конфликта, по словам Ресторатора, стал случай годичной давности. Тогда Тимарцев ему «лещей дал за дело». Настоящего имени напавшего он не знает.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», с кулаками на Ресторатора бросился его давний знакомый по шоу «Сосед.ТВ». На видео с места происшествия молодой человек вспомнил, как Тимарцев разбил ему год назад голову на шоу.