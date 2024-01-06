Знаменитости 06 января 2024, 21:39 «Неукротимый новатор». Умер композитор Виктор Екимовский Композитор Виктор Екимовский умер в Москве Unsplash

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Композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский скончался в Москве. Ему было 76 лет, сообщили на сайте Союза композиторов России.

«Виктор Алексеевич Екимовский имел репутацию „неукротимого новатора“. Он — один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия», — указали в некрологе.

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Композитор написал более 90 симфонических и камерно-инструментальных произведений. Также он является автором музыки к четырем мультфильмам, в том числе культовому анимационному фильму «Потец».

Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. С шести лет он начал увлекаться музыкой. После школы поступил в Гнесинское училище, а затем окончил историко-теоретико-композиторский факультет Гнесинского института.

Также Виктор Екимовский работал секретарем Союза композиторов России, с 1996 года он возглавлял Ассоциацию современной музыки.