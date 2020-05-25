25 мая 2020, 14:30
Неудачная часть выступления Загитовой набрала 22 миллиона просмотров
Российская фигуристка Алина Загитова не смогла расстегнуть костюм на одном из выступлений. Запись этого момента собрала 22 миллиона просмотров в интернете. Об этом сообщил «Царьград».
Видеоролик появился в официальном фан-аккаунте Загитовой в сервисе коротких видео TikTok.
На выступлении спортсменка появилась в образе Лары Крофт, однако замок на кожаной куртке подвел ее. В нужный момент фигуристке не удалось сразу расстегнуть его. Загитовой пришлось помучиться: куртку получилось снять лишь с третьего раза.
Видео с этим моментом опубликовали с подписью «Когда что-то пошло не так». Пользователей повеселило случившееся. В комментариях они пишут: «Надо было разорвать, как Халк». Но некоторые понимают смущение спортсменки: «Ох уж эти неловкие моменты».