Нетиевский рассказал о возможном возвращении в шоу «Уральские пельмени»

По словам артиста, Орлов является «продавцом оружия». Он хорошо занимается черным пиаром, захватом активов и манипуляциями коллективом.

«С ним „пельмени“ за эти пять лет ничего нового не создали — и я об этом предупреждал ребят», — приводит слова Нетиевского РИА ФАН.

Он высказал надежду на то, что скоро в шоу наступит мир и все уладится. Юморист искренне радуется, что проект, запущенный много лет назад, до сих пор работает.

Нетиевский был продюсером «Уральских пельменей» с 2009 по 2015 годы.