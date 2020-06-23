23 июня 2020, 11:00
Нетиевский рассказал о возможном возвращении в шоу «Уральские пельмени»
Сергей Нетиевский, юморист, заявил, что существует вероятность его возвращения в «Уральские пельмени». Однако он подчеркнул, что пока проектом руководит Евгений Орлов, этого не произойдет. Об этом сообщил портал teleprogramma.pro.
По словам артиста, Орлов является «продавцом оружия». Он хорошо занимается черным пиаром, захватом активов и манипуляциями коллективом.
«С ним „пельмени“ за эти пять лет ничего нового не создали — и я об этом предупреждал ребят», — приводит слова Нетиевского РИА ФАН.
Он высказал надежду на то, что скоро в шоу наступит мир и все уладится. Юморист искренне радуется, что проект, запущенный много лет назад, до сих пор работает.
Нетиевский был продюсером «Уральских пельменей» с 2009 по 2015 годы.