Netflix выкупил фильм Собчак про скопинского маньяка

Netflix выкупил фильм телеведущей Ксении Собчак про скопинского маньяка. Об этом она похвасталась в переписке с певцом и радиоведущим Сергеем Минаевым в Instagram.

«Да, и, кстати, Netflix берет наш фильм про маньяка, который так тебя „по-старчески“ задел. Так что поздравь», — написала Собчак.

Ранее телеведущая встретилась со скопинским маньяком Виктором Моховым, который освободился после 17 лет заключения. Она презентовала работу 22 марта. В фильме Собчак взяла у него интервью. В разговоре с телеведущей бывший заключенный рассказал, что ему нравится внимание журналистов. Также он признался, что не занимается самокопанием. «Вину свою искупил, что теперь — всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует, у них все наладилось», — сказал Мохов.

Скопинский маньяк порассуждал и о любви. Он признался, что всегда симпатизировал красивым девушкам, которые не обращали на него внимания. Мохов рассказал, как ухаживал за одной из своих пленниц: покупал ей шоколадки, разрешал бывать в доме и гулял с ней. При этом маньяк не ждал от девушки взаимности.

Фильм Собчак вызвал широкий общественный резонанс. Многие упрекнули телеведущую в том, что она предоставила опасному преступнику трибуну и якобы помогла ему создать образ героя. Некоторые россияне посчитали, что телеведущая «достигла дна». От сотрудничества с Собчак отказался один из рекламодателей.

Виктор Мохов 3,5 года держал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девушек. Он вышел на свободу в марте 2021 года. После этого на него наложили ряд обязательств и ограничений. В частности, маньяку нельзя посещать и участвовать в массовых мероприятиях. Ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, исключение — пребывание на работе.