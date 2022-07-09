Netflix снимет фильм с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV

Стриминговая платформа Netflix планирует снять фильм о короле Людовике XV. Главную роль в картине исполнил актер Джонни Депп, сообщило агентство Bloomberg.

По информации журналистов, история о короле выйдет под названием «Фаворит». Деппу достанется главная роль. Режиссером фильма станет Майвенн Ле Беско, которая сыграет мадам дю Барри — знаменитую любовницу Людовика XV.

Начало съемок наметили на лето 2022 года. Они продлятся в течение трех месяцев. Некоторое сцены будут снимать в Версальском дворце. Премьера запланирована на 2023 год. Сначала картина выйдет во французских кинотеатрах, а через 15 месяцев его покажут на Netflix.

Фильм «Фаворит» станет первым в фильмографии Деппа, где он сыграет на французском языке. Также он будет первым для Деппа после скандальной истории о клевете между Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд.

В конце июня СМИ сообщили, что актриса Кэмерон Диаз снова появится на экранах после восьми лет перерыва. Она снимается в боевике от Netflix под названием «Снова в деле».