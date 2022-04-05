Netflix и Sony временно отказались от работы с Уиллом Смитом после ситуации на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит в ходе церемонии вручения премии «Оскар» заступился за свою жену, ударив комика Криса Рока. В связи с этим Стриминговый сервис Netflix и корпорация Sony решили временно прекратить работу со Смитом. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на американский журнал Hollywood Reporter.

Комик оскобительно пошутил про супругу актера, которая лишилась волос из-за заболевания. После случившегося Netflix остановил съемки картины «Fast and Loose», главную роль в которой должен был исполнить Уилл Смит.

Компания Sony также решила прервать съемки фильма «Плохие парни 4» с участием актера.