Nеtfliх показал трейлер документального фильма «Бритни vs. Спирс»

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube трейлер документального фильма «Бритни vs. Спирс». Премьера ленты должна состояться 28 сентября — накануне выступления певицы в суде.

Фильм расскажет историю отца Бритни Спирс, о его злоупотреблении опекунством и причастности семьи артистки к происходящему.

В начале сентября Джейми Спирс ходатайствовал перед Верховным судом Лос-Анджелеса о прекращении опеки над недвижимостью и финансами дочери. Делами поп-звезды он управлял 13 лет.

Певица уже два года пытается лишить 69-летнего отца доступа к своему многомиллионному состоянию. Спирс отказалась выступать до того момента, пока находится под контролем родителя.