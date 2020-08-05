Познер уточнил, что ранее Ефремов признавал свою вину сам, а теперь все отрицает, вероятно, по совету адвоката.

«Вердиктов бывает два: виновен или не виновен. Здесь никакого вопроса ни у кого не возникает. Нет никакого сомнения, что он был виновен», — заключил телеведущий.