05 августа 2020, 16:28
«Нет никакого сомнения, что он был виновен». Познер — о Ефремове
Телеведущий Владимир Познер уверен, что Михаила Ефремова признают виновным в смертельном ДТП, несмотря на то, что актер пытается оправдаться. Об этом сообщило ИА Nation News.
Познер уточнил, что ранее Ефремов признавал свою вину сам, а теперь все отрицает, вероятно, по совету адвоката.
«Вердиктов бывает два: виновен или не виновен. Здесь никакого вопроса ни у кого не возникает. Нет никакого сомнения, что он был виновен», — заключил телеведущий.