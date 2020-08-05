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    05 августа 2020, 16:28

    «Нет никакого сомнения, что он был виновен». Познер — о Ефремове

    Дарья Морозова

    Телеведущий Владимир Познер уверен, что Михаила Ефремова признают виновным в смертельном ДТП, несмотря на то, что актер пытается оправдаться. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Познер уточнил, что ранее Ефремов признавал свою вину сам, а теперь все отрицает, вероятно, по совету адвоката.

    «Вердиктов бывает два: виновен или не виновен. Здесь никакого вопроса ни у кого не возникает. Нет никакого сомнения, что он был виновен», — заключил телеведущий.

    Новости SMI.FM