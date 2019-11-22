Несовершеннолетний сын Королевой показал новую девушку

Семнадцатилетний Архип пришел в кинотеатр «Октябрь» с новой девушкой — своей ровесницей Лизой Наринской. Пара вместе побывала и на красной дорожке.

Королева ничего не имеют против спутницы своего сына, отметила «Газета.ru».

«Какая мне разница, какая девушка? Лишь бы сыну нравилась. Мы готовы принять любую. Лишь бы молодые были счастливы», — заявила певица.

До этого Архип встречался с 24-летней бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Их отношения продлились полгода.