Несовершеннолетний сын Королевой показал новую девушку
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип пришел на премьеру фильма «Конец сезона» режиссера Константина Худякова с новой девушкой. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Семнадцатилетний Архип пришел в кинотеатр «Октябрь» с новой девушкой — своей ровесницей Лизой Наринской. Пара вместе побывала и на красной дорожке.
Королева ничего не имеют против спутницы своего сына, отметила «Газета.ru».
«Какая мне разница, какая девушка? Лишь бы сыну нравилась. Мы готовы принять любую. Лишь бы молодые были счастливы», — заявила певица.
До этого Архип встречался с 24-летней бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной. Их отношения продлились полгода.