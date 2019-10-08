Нешуточные страсти разгорелись в соцсетях вокруг возраста Уткина и Канделаки

«На „Матч ТВ“ я работал попугаем». Василий Уткин — о жизни вне комментаторства и Канделаки Подробнее

Уткин разместил в своем Instagram видео-запись с девушкой в форме колумбийской сборной и оставил к нему провокационную подпись: «Когда красивой немолодой женщине из Колумбии нечего делать, она все равно радует глаза и сердце, а в России приходится возглавлять „Матч ТВ“ и пустословить в Телеграме».

В своем телеграм-канале Тина Канделаки отреагировала на пост комментатора заявлением, что одиночество мужчины в возрасте Уткина говорит либо о нетрадиционной ориентации, либо о проблемах с потенцией. Также она предложила Уткину посоветовать хорошего врача, если дело во второй причине.

Уткин отказался от комментариев СМИ: «Я не хочу ничего комментировать. Но буду обсуждать это в своих социальных сетях».

Предположительно, зерно конфликта запрятано в событиях 2015 года. Тогда Канделаки только вступала в должность главы созданного канала «Матч ТВ» и заявила, что выстроит редакцию «с нуля». Уткина это заявление задело, так как на протяжении 20 лет он работал над эфирами спортивных каналов «НТВ-Плюс», которые во многом стали базой для нового «Матч ТВ». Тогда комментатор объявил о своем уходе.