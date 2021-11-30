«Неплохо сработали». Руслан Белый опроверг отсутствие QR-кода после отмены концертов
Комик Руслан Белый рассказал про отмену ряда концертов без объективной причины
Комик Руслан Белый заявил, что его концерты начали отменять без видимой причины. Из пяти запланированных выступлений сорвалось три, причем два из них отменили с фразой: «Руслана Белого нельзя». Об этом комик рассказал в эфире «360».
Руслан Белый отметил, что сейчас график его выступлений совсем не плотный.
«Никакой официальной причины нет, никто официально не говорит. Все просто кивают головой: мол, вы же понимаете», — отметил он.
Комик рассказал, что причиной отмены выступлений в комитете культуры Петербурга называют отсутствие QR-кода.
«Но мы с директором еще раз все проверили, мы QR-код получили, все у нас было вовремя, у нас есть бумажка комитета культуры о том, что мы должны предоставить QR-код за пять дней до проведений концерта — он у нас был гораздо заблаговременно», — подчеркнул Белый.
Он уточнил, что по внутренним правилам подавать информацию о QR-кодах должна площадка, на которой пройдет выступление. Площадка делает это за месяц до концерта — в то время Белый не мог предоставить QR-код, потому что занимался его получением.
«Но QR-код есть, переписки все официальные у нас с площадкой есть. Неплохо сработали, скажем так. Чисто юридически все выглядит так, будто у нас действительно не было QR-кода, но он есть», — подчеркнул он.
Комик подчеркнул, что не знает, чем объясняется отмена его концертов. Он не смог сказать, связано ли это с прошлыми разбирательствами с другими комиками и могли ли его шутки кого-то задеть, чтобы вызвать такие последствия.
«Никакой информации нет. Заниматься поиском того, кого сейчас что обидело, тоже тяжело. В свою очередь могу сказать, что все выступления, которые у меня выходили на YouTube и телевидении, мы их все консультируем с юристами, прежде чем выложить, дабы не нарушить никакое законодательство РФ. Так что в этом ключе я не очень понимаю, откуда ноги растут», — пояснил он.
По мнению комика, ряд его концертов отменяют по абсолютно необъективным и не юридическим причинам. Он отказался говорить про потери в деньгах из-за ситуации и подчеркнул, что главное не это.
«Факт в том, что я живу по законам РФ и ничего не нарушаю — позволяет определенный опыт нанять юристов, которые все это смотрят и комментируют нам. В этом ключе мы ничего не нарушаем. Те отмены, которые происходят, я не очень понимаю, в каком юридическом поле они лежат. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и мы будем жить в соответствии с теми порядками и законами, которые установлены», — заключил он.