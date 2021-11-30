«Неплохо сработали». Руслан Белый опроверг отсутствие QR-кода после отмены концертов

Комик Руслан Белый заявил, что его концерты начали отменять без видимой причины. Из пяти запланированных выступлений сорвалось три, причем два из них отменили с фразой: «Руслана Белого нельзя». Об этом комик рассказал в эфире «360».

Руслан Белый отметил, что сейчас график его выступлений совсем не плотный.

«Никакой официальной причины нет, никто официально не говорит. Все просто кивают головой: мол, вы же понимаете», — отметил он.

Комик рассказал, что причиной отмены выступлений в комитете культуры Петербурга называют отсутствие QR-кода.

«Но мы с директором еще раз все проверили, мы QR-код получили, все у нас было вовремя, у нас есть бумажка комитета культуры о том, что мы должны предоставить QR-код за пять дней до проведений концерта — он у нас был гораздо заблаговременно», — подчеркнул Белый.

Он уточнил, что по внутренним правилам подавать информацию о QR-кодах должна площадка, на которой пройдет выступление. Площадка делает это за месяц до концерта — в то время Белый не мог предоставить QR-код, потому что занимался его получением.

«Но QR-код есть, переписки все официальные у нас с площадкой есть. Неплохо сработали, скажем так. Чисто юридически все выглядит так, будто у нас действительно не было QR-кода, но он есть», — подчеркнул он.

Комик подчеркнул, что не знает, чем объясняется отмена его концертов. Он не смог сказать, связано ли это с прошлыми разбирательствами с другими комиками и могли ли его шутки кого-то задеть, чтобы вызвать такие последствия.

«Никакой информации нет. Заниматься поиском того, кого сейчас что обидело, тоже тяжело. В свою очередь могу сказать, что все выступления, которые у меня выходили на YouTube и телевидении, мы их все консультируем с юристами, прежде чем выложить, дабы не нарушить никакое законодательство РФ. Так что в этом ключе я не очень понимаю, откуда ноги растут», — пояснил он.

По мнению комика, ряд его концертов отменяют по абсолютно необъективным и не юридическим причинам. Он отказался говорить про потери в деньгах из-за ситуации и подчеркнул, что главное не это.

«Факт в том, что я живу по законам РФ и ничего не нарушаю — позволяет определенный опыт нанять юристов, которые все это смотрят и комментируют нам. В этом ключе мы ничего не нарушаем. Те отмены, которые происходят, я не очень понимаю, в каком юридическом поле они лежат. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и мы будем жить в соответствии с теми порядками и законами, которые установлены», — заключил он.