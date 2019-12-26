Немоляева: Волчек создала целый пласт российской культуры

«Я давно знала Галю, еще девочкой. Я заканчивала 10-й класс, а она уже училась во МХАТе. Ее папа не хотел, чтобы она была актрисой, поступила втайне от него. Когда мы встречались, всегда с большой радостью виделись друг с другом. Я очень ценила ее талант, ее режиссерскую работу», — рассказала Немоляева.

Актриса назвала эту утрату горем целого поколения» и отметила, что такие люди, как Галина Волчек, «создали целый пласт российской культуры».

«Галя прожила яркую и безупречно талантливую жизнь», — заключила Немоляева.

Сегодня, 26 декабря, Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни.