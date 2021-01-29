Немоляева рассказала о патриотизме Ланового

Она подчеркнула, что Лановой был ей близким человеком несмотря на то, что артисты не пересекались в театре и кино. Женщина объяснила, что вместе с актером они много ездили по России.

«И он был изумительный человек, он был настоящий, подлинный патриот. Он очень любил свою страну. И помимо огромного таланта, который у него был, замечательно то, как он дивно читал стихи, он был безумно красивый человек», — отметила Немоляева.

Артистка назвала Ланового благородной личностью «в самом высоком понятии этого слова». Светлана Владимировна заметила, что в настоящий момент наша страна переживает «страшные времена». Она пояснила, что сейчас уходит целое поколение. По словам актрисы, это «страшно печально».

В среду, 28 января, Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. В этот день его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. У актера диагностировали заражение коронавирусом.