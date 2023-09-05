05 сентября 2023, 21:15
Немоляева назвала безумием слова украинского актера Талашко о жителях Донбасса
Актриса Немоляева назвала безумием слова украинского коллеги Талашко о Донбассе
Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву шокировали слова украинского коллеги Владимира Талашко о жителях Донбасса. В интервью «Аргументам и фактам» она назвала высказывает актера безумием.
Талашко играл в таких фильмах как «В бой идут одни „старики“», «Как закалялась сталь». После начала спецоперации он стал активно поддерживать ВСУ. А жителей Донбасса актер назвал «уголовниками» и «безграмотным быдло, которое книжек отродясь не читало».
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Немоляеву ошеломили слова Талашко. Она отметила, что раньше хорошо общалась с актером. Народная артистка призналась, что не могла подумать, что он так может измениться.
«Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие — то, что они говорят», — отметила Немоляева.
Актриса Наталья Варлей недавно впервые высказать о специальной военной операции. Она заверила, что на Украине победит добро.
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