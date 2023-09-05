Знаменитости 05 сентября 2023, 21:15 Немоляева назвала безумием слова украинского актера Талашко о жителях Донбасса Актриса Немоляева назвала безумием слова украинского коллеги Талашко о Донбассе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву шокировали слова украинского коллеги Владимира Талашко о жителях Донбасса. В интервью «Аргументам и фактам» она назвала высказывает актера безумием.

Талашко играл в таких фильмах как «В бой идут одни „старики“», «Как закалялась сталь». После начала спецоперации он стал активно поддерживать ВСУ. А жителей Донбасса актер назвал «уголовниками» и «безграмотным быдло, которое книжек отродясь не читало».

Реклама

Немоляеву ошеломили слова Талашко. Она отметила, что раньше хорошо общалась с актером. Народная артистка призналась, что не могла подумать, что он так может измениться.

«Такие люди, как Талашко, ужасны. Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие — то, что они говорят», — отметила Немоляева.

Актриса Наталья Варлей недавно впервые высказать о специальной военной операции. Она заверила, что на Украине победит добро.