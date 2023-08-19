Знаменитости 19 августа 2023, 18:19 «Немного шокирована». Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с Сэмом Асгари Певица Бритни Спирс подтвердила развод с актером Сэмом Асгари Соцсети

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Американская певица Бритни Спирс подтвердила развод с актером Сэмом Асгари, впервые прокомментировав новости об отношениях пары. Она заявила, что всегда «скрывала свои слабости». Пост о расставании исполнительница опубликовала в своем Instagram*.

«Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. Шесть лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована», — написала певица.

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Она уточнила, что не собирается объяснять причину разрыва, так как это никого не касается. Однако больше не может «выносить эту боль».

Спирс подчеркнула, что ей тяжело выражать эмоции. Звезда также поблагодарила фанатов, которые написали ей множество сообщений с поддержкой.

За день до поста певицы ее муж Сэм Асгари опубликовал заявление о том, что не может контролировать поток новостей о своих отношениях с Бритни.

В среду, 16 августа, СМИ сообщили, что Спирс и Асгари разводятся. Около недели назад они поссорились якобы на почве измены со стороны исполнительницы. После этого актер съехал из их дома.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.