18 января 2024, 17:14
Немецкий актер из «Бременских музыкантов» Ульрих Фосс скончался на 86-м году жизни
Стало известно о смерти немецкого актера Ульриха Фосса, получившего известность благодаря ролям в фильмах «Михайло Ломоносов», «Операция „Скрипичный футляр“», «Место преступления» и «Телефон полиции — 110». Об этом сообщило издание Berliner Zeitung.
Как напомнил сайт kp.ru, в 1997 году Фосс озвучивал знаменитых «Бременских музыкантов».
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Фоссу должно было исполниться 86 лет 8 июня. Причины его смерти не разглашаются.
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