Знаменитости 17 января 2024, 19:05 Немецкие таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена Bild: Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов Global Look Press

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Сотрудники таможенной службы аэропорта Мюнхена сорвали поездку голливудского актера Арнольда Шварценеггера на организованный им Всемирный климатический саммит в Австрии. Причиной стали не указанные в декларации дорогие часы. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Bild.

По словам собеседника, 76-летнего актера и политика задержали во время таможенного досмотра, когда у него нашли часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер объяснил, что намеревался выставить их на аукцион.

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Задержание актера журналистам подтвердил представитель мюнхенской таможни Томас Майстер. Он пояснил, что актер не задекларировал часы, которые подпадают под статью об импорте. В этой связи в отношении Шварцнеггера начали расследование о попытке уклонения от уплаты налогов.

Всемирный климатический саммит проходит в австрийском Кицбюэле. На официальном сайте мероприятия указали, что в ближайший четверг, 18 января, там пройдет ужин и аукцион для сбора средств на защиту окружающей среды. Главным приглашенным гостем организаторы назвали Арнольда Шварцнеггера.