«Немец подошел к Москве, а зараза по всему миру». Жириновский приравнял антипрививочников к дезертирам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил россиян, которые отказываются делать прививку от коронавируса, с дезертирами, избегавшими службы в армии во время Великой Отечественной войны. Об этом политик сказал в эфире радио «КП».

«Добровольное дело… Какое добровольное дело? Мобилизация в 1941 году — добровольное дело было? Когда всех дезертиров расстреливали на ходу, паникеров расстреливали без суда и следствия. Шла война. А сегодня хуже. Немец подошел к Москве, а зараза — по всей стране, по всему миру», — заявил политик.

Жириновский пришел к выводу, что все «доигрались» с добровольностью. По его словам, если детям скажут, что нужно ходить в школу, но добровольно, то никто из них не будет учиться.

Жириновский добавил, что даже дети не выходят добровольно из утробы матери.

Сам политик привился от коронавируса еще осенью прошлого года.

Лидер ЛДПР на прошлой неделе выступал за обязательную вакцинацию. Он заявлял, что иначе с пандемией не справиться, сообщало ИА НСН.