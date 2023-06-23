Знаменитости 23 июня 2023, 19:31 «Нельзя беспокоить место трагедии». Киркоров отреагировал на гибель людей в батискафе Киркоров призвал не тревожить место упокоения «Титаника» после гибели экипажа батискафа РИА «Новости»

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«Титаник» снова забрал жизни — так певец Филипп Киркоров прокомментировал гибель экипажа батискафа «Титан» в Атлантике. Своим мнением артист поделился в Telegram-канале.

Он признался, что до последнего верил в чудо. Артист увидел мистику в том, что экипаж батискафа погиб в районе затонувшего «Титаника».

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Киркоров признался, что одержим историей трансатлантического пассажирского парохода. Он вспомнил документальный фильм о поиске обломков корабля в 1985 году.

«С тех пор к обломкам спускаются регулярно и все чаще ради развлечений, забыв о том, что обломки „Титаника“ являются (в том числе официально) местом упокоения», — отметил певец.

По его мнению, в исследовательских или съемочных экспедиция к месту крушения «Титаника» нет ничего плохого. Ведь их цель — рассказать историю трагедии. Но развлекательные экспедиции — совсем другое дело.

«Нельзя, друзья, нельзя „играться“ в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова „Титаник“ забрал жизни», — добавил он.

Киркоров добавил, что это не место для развлечений. Артист выразил надежду на то, что в вопросе подобных спусков к «Титанику» будет поставлена точка.

Как сообщил «Царьград», американские атомные подводные лодки пользуются такими же контроллерами, как на затонувшем «Титане». Ситуация с батискафом показала слабое место субмарин США.