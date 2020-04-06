Нелли Уварова назвала себя «неудобной» актрисой

Звезда сейчас участвует в американском проекте, однако российские деятели кино нечасто приглашают ее сниматься. По мнению Уваровой, причина такого отношения — ее «неудобное» поведение.

Актриса уточнила, что заявляет о своем недовольстве сразу, а от плохих проектов просто отказывается. Она вспомнила, как два месяца не замечала развитие характера своего персонажа в сериале. Это стало поводом, чтобы уйти со съемочной площадки.

Уварова отметила, что главная роль Кати Пушкаревой в телесериале «Не родись красивой» ей пришлась по душе. Тогда ее не смутила даже внешность героини. По словам звезды, счастье — настоящая красота.