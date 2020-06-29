Нелли Кобзон опровергла слухи о заражении коронавирусом

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что вдова знаменитого певца попала в больницу с коронавирусом. Дозвониться до Нелли Кобзон тогда не удалось никому — ни СМИ, ни друзьям. У нее включался автоответчик. Выяснилось, что супруга Кобзона отключала телефон, так как после публикаций в СМИ его «оборвали».

В беседе с сайтом Нелли Кобзон рассказала о своем самочувствие. По ее словам, она почувствовала недомогание и предпочла перестраховаться, обратившись ко врачу.

«Я действительно болела — не знаю чем. Сейчас у меня все анализы хорошие. И вряд ли у меня был коронавирус. Так бы быстро все не восстановилось. Я не болела сильно. Температуры не было — у меня не было никаких симптомов. Я просто попала в больницу, и хотела сама сделать для себя все анализы», — поделилась жена российского певца.

На данный момент она находится дома и чувствует себя хорошо.