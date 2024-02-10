Знаменитости 10 февраля 2024, 23:01 «Нелегко». Иосиф Пригожин рассказал о состоянии Киркорова во время бойкота на ТВ Иосиф Пригожин предположил, что Киркорову нелегко из-за паузы в карьере РИА «Новости»

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Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певцу Филиппу Киркорову трудно из-за долгого отсутствия на сцене. Свое мнение он высказал сайту mk.ru.

По его словам, Киркоров привык сниматься на телевидении. Долгий перерыв может быть болезненным для него.

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«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» — сказал Пригожин.

Помимо этого продюсер объяснил, почему певец пришел на «голую» вечеринку, устроенную блогером Анастасией Ивлеевой — она снялась в его музыкальном видео, а потом позвала на свое мероприятие. Вокалист является порядочным человеком и не мог отказать Ивлеевой, ведь она потратила время на съемку в клипе артиста.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Маска» Киркоров останется на месте председателя жюри. По данным журналистов, на съемки он пришел в новом образе и решил отказаться от ярких страз и эпатажных нарядов.