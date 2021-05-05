Нейросети создали фотопортрет Ивана Грозного

Портер царя Ивана IV Грозного создали при помощи нейросетей. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

Результат в своем блоге выложил специалист по нейросетям Денис Ширяев. Он уточнил, что получившийся фотопортрет отражает внешность царя только условно.

«Я попробовал прогнать разные ракурсы этого бюста и почти всегда получалось примерно одно лицо человека в возрасте, что довольно хороший знак», — пояснил Ширяев.

В качестве основы был взят бюст скульптора-антрополога Михаила Герасимова.