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    05 мая 2021, 20:23

    Нейросети создали фотопортрет Ивана Грозного

    Дарья Морозова

    Портер царя Ивана IV Грозного создали при помощи нейросетей. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

    Результат в своем блоге выложил специалист по нейросетям Денис Ширяев. Он уточнил, что получившийся фотопортрет отражает внешность царя только условно.

    «Я попробовал прогнать разные ракурсы этого бюста и почти всегда получалось примерно одно лицо человека в возрасте, что довольно хороший знак», — пояснил Ширяев.

    В качестве основы был взят бюст скульптора-антрополога Михаила Герасимова.