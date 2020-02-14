Неймара обвинили в организации VIP-проституции

В прошлом году Триндаде обвинила Неймара в том, что тот после знакомства в соцсети оплатил ей билет в Париж, а по прибытии принудил к сексу. Суд оправдал Неймара, не найдя доказательств его вины.

Полиция рассматривала версию вымогательства со стороны модели. Однако обвинений ей не предъявили.

Как сообщил портал Bet On, в феврале этого года девушка вновь подала иск на спортсмена. Однако теперь она утверждает, что Неймар с друзьями вывозит девушек из Бразилии во Францию с целью сексуальной эксплуатации. Юрист модели намерен обратиться с иском во французский суд.

Букмекерская контора 1xbet предложила сделать ставки на исход дела. Однако спортивные юристы уверены, что футболист снова выиграет.

Отмечается, что после прошлого судебного разбирательства Триндаде рассказала в интервью, что вступила в связь с Неймаром по обоюдному согласию. Однако в процессе он избил ее.