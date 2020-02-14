    14 февраля 2020, 22:53

    Неймара обвинили в организации VIP-проституции

    Ирина Нагайникова

    Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, подала новый иск. Теперь она заявила, что футболист с друзьями организовали во Франции VIP-проституцию, сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на букмекерские ресурсы.

    В прошлом году Триндаде обвинила Неймара в том, что тот после знакомства в соцсети оплатил ей билет в Париж, а по прибытии принудил к сексу. Суд оправдал Неймара, не найдя доказательств его вины.

    Полиция рассматривала версию вымогательства со стороны модели. Однако обвинений ей не предъявили.

    Как сообщил портал Bet On, в феврале этого года девушка вновь подала иск на спортсмена. Однако теперь она утверждает, что Неймар с друзьями вывозит девушек из Бразилии во Францию с целью сексуальной эксплуатации. Юрист модели намерен обратиться с иском во французский суд.

    Букмекерская контора 1xbet предложила сделать ставки на исход дела. Однако спортивные юристы уверены, что футболист снова выиграет.

    Отмечается, что после прошлого судебного разбирательства Триндаде рассказала в интервью, что вступила в связь с Неймаром по обоюдному согласию. Однако в процессе он избил ее.