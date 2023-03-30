Знаменитости 30 марта 2023, 01:39 Неймар разрыдался в прямом эфире из-за проигрыша €1 млн Нападающий «ПСЖ» Неймар проиграл в онлайн-казино один миллион евро YouTube

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Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар разревелся в прямом эфире из-за проигрыша огромной суммы денег в онлайн-казино. Футболист «продул» на ставках один миллион евро, его игра транслировалась на стриме.

Деньги нападающий проиграл за два часа. Сам Неймар воспринял поражение с иронией. Он сделал вид, что рыдает и наложил на видео фрагмент музыкальной темы из «Титаника». Затем его слезы перешли в истерический смех.

Пользователи после такого раскритиковали футболиста. Они упрекнули Неймара в том, что он мог бы на эти деньги оплатить налоги или пожертвовать миллион какой-нибудь благотворительной организации.

«Я знаю, что Неймар не виноват, но меня это очень бесит. Я учитель, и я изо всех сил пытаюсь заработать, и я знаю, что никогда не получу такие же деньги на моей работе, как этот парень» — выразил общую мысль один из пользователей.

Футболист сейчас восстанавливается после травмы. Он перенес операцию на лодыжке и вернется на поле только в следующем сезоне. В ближайшем будущем Неймару сделают операцию в одной из больниц Катара. Из-за случившегося спортсмену придется пропустить от трех до четырех месяцев на поле.