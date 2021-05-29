Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах

Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (или ПСЖ) Неймар прокомментировал информацию о том, что Nike расторгла с ним контракт из-за обвинений в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц компании.

«Я не понимаю, как серьезная компания может исказить деловые отношения, подкрепленные документами. Написанные слова нельзя стереть. И они не оставляют сомнений!» — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

По словам футболиста, в 2017 году в США он снимался для рекламной кампании с теми же людьми, которые обвиняют его в якобы совершенных домогательствах в 2016-м.

Накануне Wall Street Journal сообщила, что Nike досрочно расторгла рекламный контракт с Неймаром из-за обвинений в адрес футболиста о сексуальных домогательствах. Как указывалось в статье, Неймар пытался принудить к сексу сотрудницу Nike. В 2016 году девушка рассказала, что спортсмен домогался ее в своем номере в отеле. Сотрудника Nike была там по работе — она помогала футболисту с координацией мероприятий и логистикой.