Знаменитости 28 апреля 2023, 16:25 Неизвестные запустили марафон желаний в поддержку Блиновской Продавцы косметики запустили марафон желаний в поддержку Блиновской Телеканал «360»

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Неизвестные продавцы косметики и парфюмерии создали сайт в поддержку блогера Елены Блиновской. Они откроют свой марафон желаний по заветам ведущей марафонов.

Скриншот с сайта

На главной странице сайта запустили обратный отсчет. Судя по таймеру, до открытия продаж на марафон желаний в поддержку Блиновской осталось чуть больше шести дней.

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«А пока мы инициируем марафон желаний в поддержку Елены Блиновской. Как она нас учила, давайте все вместе в эту субботу, 29.04, в 19:00 выйдем на улицу и крикнем в небо: „Лена свободна“», — призвали организаторы сайта.

На портале доступна специальная форма со строкой для имени и электронной почты. Авторы идеи предложили заполнить в таблицу свои данные, чтобы желающим сообщили о начале продаж.

Заманить на запись организаторы решили скидкой в 15% на «оригинальную элитную косметику и парфюмерию». О каком именно товаре идет речь, неизвестно. А скидка доступна только по предзаказу.

Судебное заседание по делу Блиновской началось в Пресненском районном суде. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 918 миллионов рублей. Также «королеве марафонов» вменяют легализацию денег, полученных благодаря преступлению, еще на 43 миллиона.

Елену Блиновскую задержали на контрольно-пропускном пункте в Смоленской области. Блогер уже признала свою вину. Следователи решили выяснить, кто рассказал ей о готовящемся аресте.