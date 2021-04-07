Неизвестные пытались проникнуть в квартиру Валентины Легкоступовой

Неизвестные пытались проникнуть в квартиру покойной певицы Валентины Легкоступовой. Свидетелем этого стал вдовец артистки Юрий Фирсов, написал «Собеседник».

Он рассказал, что в момент происходящего был дома. Яхтсмен услышал сигнал о попытке вскрыть входную дверь. В квартире есть видеокамеры, которые записывают все происходящее. Фирсов не узнал «гостей», сообщило ИА Nation News.

«Поэтому прямо в камеру спросил: „Кто вы такие? Чего хотите?“ Они ушли. Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему», — отметил мужчина.

Сейчас Фирсов живет в квартире скончавшейся супруги без ее детей. По закону они и мать Легкоступовой имеют право на долю в недвижимости. Юрий заявил, что не против жить вместе с наследниками Валентины. Мужчина добавил, что для начала они должны оплатить свою долю долгов по коммуналке, которые он якобы погасил собственными средствами.

Ранее стало известно, что эксперты не нашли криминальной составляющей в смерти Легкоступовой. Причиной ухода певицы из жизни названо патологическое состояние из-за многолетнего злоупотребления алкоголем и травмы головы.