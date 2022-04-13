«Недоспал и обгорел». Егор Крид пожаловался на паническую атаку в Дубае

Певец Егор Крид, уехавший из России в ОАЭ, рассказал, что почти избавился от панических атак, но недавно ему стало нехорошо. Артист, что это произошло за ужином.

«Две недели не было паничек (панических атак. — прим. ред)! Мой рекорд за последнее время. Но вчера <…> словил очень неприятную за ужином. И сегодня состояние предпаничное какое-то из-за недосыпа, и потому что обгорел. Но я постараюсь не словить ее», — написал Крид в своем Telegram.

Ранее артист посетовал, что из-за блокировки банковских карт не смог купить себе в Дубае еду. В феврале он сообщил поклонникам, что стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и подумывает завести себе гарем.

Фанаты по-разному восприняли изменения в жизни музыканта Многие пользователи посмеялись над мечтами Крида о многоженстве. Другие дали советы найти себе хотя бы одну супругу.