«Неадекватны в реальности». Сябитова рассказала о поисках идеального мужчины

Советы свахи появились на ее странице в Instаgrаm. Сябитова задалась вопросом, почему «женщины выдумывают „мужчину мечты“».

«Все эти фантазии сигнализируют о том, что вы неадекватны в реальности. Вы не искренне отвечаете на собственные потребности, даже если ваша собственная фантазия убеждает вас в обратном», — отметила телеведущая.

По ее мнению, идеального мужчину хотят найти для ощущения силы, подавления комплексов и красивой жизни.

«Поверьте, вы способны увидеть разницу между фантазиями и тем, что на самом деле требуется для вашего счастья», — добавила сваха.

В заключение Сябитова обратилась к пользователям с вопросами «А вы знаете, чего хотите от мужчины?», «Верите, что „Мужчина мечты“ существует?».

Подписчики решили ответить телеведущей в комментариях. Некоторые уточнили, что «хороших мужчин сейчас мало». Другие поделились длинными историями о своей судьбе и жизни.