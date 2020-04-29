    29 апреля 2020, 10:12

    «Неадекватны в реальности». Сябитова рассказала о поисках идеального мужчины

    Ольга Ситникова

    Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова пояснила, почему женщинам не стоит мечтать об идеальном мужчине. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Советы свахи появились на ее странице в Instаgrаm. Сябитова задалась вопросом, почему «женщины выдумывают „мужчину мечты“».

    «Все эти фантазии сигнализируют о том, что вы неадекватны в реальности. Вы не искренне отвечаете на собственные потребности, даже если ваша собственная фантазия убеждает вас в обратном», — отметила телеведущая.

    По ее мнению, идеального мужчину хотят найти для ощущения силы, подавления комплексов и красивой жизни.

    «Поверьте, вы способны увидеть разницу между фантазиями и тем, что на самом деле требуется для вашего счастья», — добавила сваха.

    В заключение Сябитова обратилась к пользователям с вопросами «А вы знаете, чего хотите от мужчины?», «Верите, что „Мужчина мечты“ существует?».

    Подписчики решили ответить телеведущей в комментариях. Некоторые уточнили, что «хороших мужчин сейчас мало». Другие поделились длинными историями о своей судьбе и жизни.