«Неадекватны в реальности». Сябитова рассказала о поисках идеального мужчины
Советы свахи появились на ее странице в Instаgrаm. Сябитова задалась вопросом, почему «женщины выдумывают „мужчину мечты“».
«Все эти фантазии сигнализируют о том, что вы неадекватны в реальности. Вы не искренне отвечаете на собственные потребности, даже если ваша собственная фантазия убеждает вас в обратном», — отметила телеведущая.
По ее мнению, идеального мужчину хотят найти для ощущения силы, подавления комплексов и красивой жизни.
«Поверьте, вы способны увидеть разницу между фантазиями и тем, что на самом деле требуется для вашего счастья», — добавила сваха.
В заключение Сябитова обратилась к пользователям с вопросами «А вы знаете, чего хотите от мужчины?», «Верите, что „Мужчина мечты“ существует?».
Подписчики решили ответить телеведущей в комментариях. Некоторые уточнили, что «хороших мужчин сейчас мало». Другие поделились длинными историями о своей судьбе и жизни.