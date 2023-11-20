Знаменитости 20 ноября 2023, 17:18 «Не знаю, почему ее так раскручивают». Лоза назвал Пугачеву отставной певицей Композитор Лоза назвал Пугачеву отставной певицей и удивился вниманию к ней РИА «Новости»

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Композитор Юрий Лоза выразил недоумение из-за того внимания, которое СМИ и пользователи соцсетей уделяют личности Аллы Пугачевой. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он назвал артистку отставной певицей.

«Почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают», — указал Лоза.

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Артист подчеркнул, что такая ситуация для него решительно непонятна. Сейчас, по его словам, о Пугачевой пишут больше, чем когда она пела.

Певица покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным* и маленькими детьми после начала спецоперации. Сначала пара обосновалась в Израиле, но после эскалации конфликта на Ближнем Востоке покинула и эту страну. По последним данным, семья решила жить на Кипре, где приобрела элитную недвижимость.

В начале ноября Пугачева посетила Россию, вызвав пристальное внимание. В ее адрес прозвучало много критики, на которую артистка позже ответила в своем Instagram**. В посте она заверила, что «многомиллионная армия поклонников» ее не предаст. Помимо этого, Пугачева вспомнила свою беседу с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“» — предупредила артистка.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

**Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.