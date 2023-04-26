Эксклюзив 26 апреля 2023, 13:46 «Не знаю, кто это придумал». Концертный директор Власовой опроверг информацию об остановке ее сердца Концертный директор Качан опроверг данные об остановке сердца у певицы Власовой РИА «Новости»

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Концертный директор Александр Качан исполнительницы хита «Я у твоих ног» Натальи Власовой опроверг появившуюся в СМИ информацию, что у певицы после остановки сердца отказали почки. В беседе с «360» он назвал данные чьей-то выдумкой.

«Я не знаю, кто это придумал, вчера разговаривал с ней по телефону — все прекрасно. <…> Ни на что не жаловалась», — отметил он.

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Ранее подруга певицы Радмила Маслокаева заявила «360», что не может дозвониться артистке.

Пиар-менеджер Власовой Андрей Карпов подтвердил, что певица находится в реанимации без сознания. Причиной тяжелого состояния артистки стали проблемы с сердцем. По его словам, решался вопрос о введении певицы в медикаментозную кому.

Исполнительница почувствовала себя плохо во время выступления на недавнем корпоративе. За кулисами она потеряла сознание.