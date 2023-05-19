Знаменитости 19 мая 2023, 18:44 «Не всегда получается». Затравленная из-за кулинарных неудач Высоцкая покинула Россию Телеведущая Юлия Высоцкая после травли из-за неудачных блюд покинула Россию Юлия Высоцкая Official — Telegram

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Телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая покинула Россию после волны травли, которая обрушилась на нее. Об отъезде звезда сообщила в своих соцсетях.

Автора передачи «Едим дома» принялись высмеивать за неумелую готовку — в Сети всплыли ее старые ролики с рецептами. Пользовали принялись глумиться над женщиной за сгоревший шашлык, разваливающиеся сырники и странный суп из раков.

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Хейт кулинар переживает тяжело. Артистка призналась, что от переживаний ее спасает смена обстановки, поэтому телезвезда решила улететь за границу.

«Вот так беру себя за волосы и тащу. Не всегда получается оказаться там, где хочется, но всегда получается сдвинуться с места и рвануть», — процитировал Высоцкую The Voice.

Однако волну насмешек комментировать Высоцкая отказалась. За ведущую вступилась журналистка Ксения Собчак. По ее словам, только ленивый не поупражнялся в юморе на тему кулинарных способностей актрисы, хотя сама не упустила случая сострить.

Собчак отметила, что многое было вырвано из контекста, а в некоторых мемах и вовсе было то, что в передачах на самом деле отсутствовало. Сама журналистка отметила, что под такой шум открыла бы ресторан «с такой» подачей.

Однако после высмеивания программы «Едим дома» пользователи перешли на другую — «Квартирный вопрос». Выпуск с переделкой кухни актрисы Ирины Муравьевой принялись обсуждать все, кому не лень. Зрителей возмутило то, как изменили интерьер комнаты. При этом в ролике и сама Муравьева осталась недовольной.