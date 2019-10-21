«Не видимся часто»: принц Гарри рассказал о конфликте с братом

Принц Гарри заявил, что большое количество слухов о конфликте с герцогом Кембриджским не имеют оснований. Он отметил, что сейчас редко видится с братом, потому что они идут разными дорогами. Но они будут поддерживать друг друга, несмотря на это.

«Мы не видимся так часто, как раньше, из-за своей занятости, но я его очень люблю, а большинство слухов создано из ничего», — объяснил герцог Сассекский.

При этом он отметил, что в его отношениях с принцем Уильямом есть и хорошие, и плохие моменты. В заключение принц Гарри сообщил, что хочет переехать в Африку вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. По его словам, он чувствует себя очень уверенно в этом регионе.