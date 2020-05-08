Врач рассказал о риске для Бабкиной не вернуться на сцену

По мнению врача, артистке «просто повезло», так как она «схватила небольшое количество вируса».

Также Хорошев выразил опасения за судьбу музыкальной карьеры Бабкиной, несмотря на ее желание вернуться на сцену после карантина.

Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля. Там у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию. Через некоторое время Бабкину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Неделю она находилась без сознания.

После выписки певица рассказала, что у нее было поражено 80% легких. На днях она выложила в Instаgrаm ролик, в котором исполнила песню «День Победы» для проекта, посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Позднее ролик был удален.