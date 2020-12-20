«Не ведитесь на проходимцев»: Гузеева отчитала подписчиков за многочисленные жалобы на аферистов

Подписчики атаковали страницу телеведущей Ларисы Гузеевой из-за того, что они стали жертвами мошенников, действующих от ее имени. Но актриса жалеть никакого не стала, а только призвала быть внимательнее.

Гузеева отметила, что у нее только одна публичная страница в социальных сетях — в Instagram. Однако у нее есть страничка в Facebook, но это только для общения с друзьями. Актриса добавила, что об этом она много раз предупреждала, поэтому не понимает, зачем ей пишут все, кто «повелся» на поддельные аккаунты.

«Вы зачем с левых страниц участвуете в левых конкурсах, <…>. Отвечайте за свои необдуманные поступки сами. Не ведитесь на проходимцев! Я отвечаю только за себя», — написала она в своем посте.

Многие фанаты поддержали Гузееву, они согласились, что сами чуть не поверили этим конкурсам, но все равно засомневались в правдивости. Например, подписчица под ником olga170861 написала, что актрисе не стоит ничего объяснять тем, кто хочет быть обманутым.

Тем не менее пользовательница lubovnicsawww заявила, что видело видео, на котором Лариса Гузеева лично рассказывает про условия конкурса и подарки.