06 апреля 2020, 21:34
«Не унывать и соблюдать правила». Винокур дал советы после выписки Лещенко
Певец и юморист Владимир Винокур обсудил с РИА ФАН выписку из больницы своего друга Льва Лещенко, который переболел пневмонией. Коронавирус у него не подтвердился.
В связи с распространением коронавирусной инфекции Винокур посоветовал россиянам не унывать и соблюдать правила, находясь в режиме самоизоляции.
«Самое главное, чтобы выдержать весь этот карантин. И тогда будет все нормально», — подчеркнул артист.
Его обрадовало, что у Льва Лещенко все хорошо сложилось и его выписали из больницы. По словам Винокура, это лишний раз подтвердило, что он здоровый человек.