«Не унывать и соблюдать правила». Винокур дал советы после выписки Лещенко

В связи с распространением коронавирусной инфекции Винокур посоветовал россиянам не унывать и соблюдать правила, находясь в режиме самоизоляции.

«Самое главное, чтобы выдержать весь этот карантин. И тогда будет все нормально», — подчеркнул артист.

Его обрадовало, что у Льва Лещенко все хорошо сложилось и его выписали из больницы. По словам Винокура, это лишний раз подтвердило, что он здоровый человек.