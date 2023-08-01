Знаменитости 01 августа 2023, 02:34 «Не умею жить без него пока». Певица Натали обратилась к поклонникам после смерти мужа Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа Наталья Рудина / «ВКонтакте»

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Певица Наталья Рудина, широко известная как Натали, впервые обратилась к своим поклонникам после смерти супруга Александра Рудина. Женщина поделилась своими переживаниями в Telegram-канале, написали «Известия».

«Вся моя жизнь — это песня для него и про него… Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня», — написала Рудина.

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Певица также отметила, что не собирается заканчивать карьеру, поскольку такова была воля ее супруга.

«Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня. Буду петь», — написала Натали.

Музыкальный продюсер Александр Рудин ушел из жизни в 53 года. Тело мужчины нашли на козырьке дома на Беломорской улице в Москве.

По словам Натали, у ее мужа были проблемы со здоровьем. Он не мог справиться с последствиями ковида. Музыкальный продюсер боролся с недугом два года.

Александр и Наталья прожили в браке больше трех десятков лет. Пара поженилась, когда девушке было всего 17 лет. Будущие супруги познакомились на музыкальном фестивале, где выступала Наталья.

Рудина похоронили в родном городе — Дзержинске Нижегородской области. Организацией траурного мероприятия занимался брат артистки Антон Миняев. Сама певица прибыла на похороны вместе с тремя сыновьями.