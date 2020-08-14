«Не укладывается в голове, что ее уже нет»: подруга Легкоступовой рассказала о депрессии и счастье певицы

Певица Ольга Зарубина рассказала «360», каким человеком была Валентина Легкоступова. Зарубина не может поверить во внезапную смерть артистки.

По мнению Ольги Зарубиной, после развода с первым мужем Алексеем Григорьевым певица долгое время находилась в депрессии. Зарубина отмечает, что новое замужество сделало ее счастливой.

Когда человек счастливый, от него прям начинает исходить какой-то свет. <…> Глаза блестят. <…> Она производила впечатление счастливого человека. Для всех это (трагедия — прим. ред.) шок! Ольга Зарубина.

Как отметила Зарубина, счастье молодоженов длилось недолго. После случившейся с подругой трагедии советская певица сомневается, можно ли теперь доверять кому-то в жизни. Ведь совсем недавно Легкоступова сыграла свадьбу с любимым мужчиной, а теперь она умерла, и что тогда произошло — неизвестно, считает Зарубина.

Не укладывается в голове, что ее уже нет Ольга Зарубина.

Кроме того, подруга Легкоступовой уверена, что сама певица не могла бы себе представить, что с ней такое может произойти в безопасном месте, находясь рядом с любимым мужчиной. Зарубина считает, что это обидная и «глупая смерть».

Зарубина вспоминает Валентину Легкоступову добрыми словами: «Она была профессиональным музыкантом. Она прекрасно владела голосом. <…> Она такие делала пассажи — не каждому это дано. Она пела душой!»

Когда уходит из жизни человек — это всегда очень грустно, но особенно жалко, когда этот человек — известная певица, чьи хиты согревали души многих людей, считает Зарубина.

Она была прекрасным человеком, не была сплетницей, никогда никому не завидовала, занималась любимым делом подруга Легкоступовой.

В пятницу, 14 августа, Валентина Легкоступова скончалась в реанимации, не выходя из комы. Об этом сообщила дочь певицы Анетта Бриль. По предварительным данным, родственники Легкоступовой не собираются предъявлять кому-либо обвинения.