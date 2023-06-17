Знаменитости 17 июня 2023, 14:32 «Не только соломку постелила». Сташенко рассказала о тайном покровителе Хаматовой, продвигавшем ее в России Актриса Сташенко рассказала о тайном покровителе Хаматовой в России и ее отъезде РИА «Новости»

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Побег актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой из России не был удивительным. Такое заявление сделала ее коллега Оксана Сташенко в беседе с «МК».

«Всем было известно, что она за рубежом себе не только соломку постелила, а очень дорогой матрац», — призналась она.

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По словам артистки Сташенко, у Хаматовой был тайный ухажер, который продвигал ее в России, помогал получать ведущие роли в театре и даже содержать благотворительный фон. По словам собеседницы здания, в кулуарах шоу-бизнеса судачат, что сама идея создания негосударственной организации помощи принадлежит не актрисе-беглянке.

«Все говорят, что у нее здесь был свой покровитель. Очень влиятельный. Почему вдруг она стала играть все роли в „Современнике“? Об этом в актерском кругу все шепчутся. Наверное, не из-за таланта большого. В России есть намного более талантливые актрисы», — заявила Сташенко.

По мнению Сташенко, у Хаматовой должно хватить ума не возвращаться в Россию, потому что тут ее считают предателем, как и всех уехавших из страны знаменитостей. Если актриса все же решит вернуться, ей придется облачиться в шкуру Иуды, либо сразу же покупать обратный билет и мчать в свое «уютное гнездышко».

Ранее народная артистка РФ Татьяна Васильева призвала не пускать обратно в Россию актрису Чулпан Хаматову и юмориста Максима Галкина*. Такие люди не нужны стране. Васильева также напомнила, как Хаматова заявляла, что «ненавидит все, что здесь» и грозилась всех медленно и мучительно поубивать.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.