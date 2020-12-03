Пригожин: от армии стоит освободить не только артистов

По его мнению, в наше время вся служба в армии должна стать контрактной. Даже при условии обязательного призыва, солдатам должны платить зарплату, уверен Пригожин.

«Потому что по факту ты теряешь время — тебе потом надо поступить, тебе надо закончить, устроиться. Колоссальная трата времени, но это сугубо моя личная точка зрения», — пояснил продюсер.

Ранее Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов. Так представители профессии смогут начать работать в этой сфере как можно раньше, считает он.

Боярский заметил, что деятелям культуры не стоит мешать развиваться. Он считает, что призыв в армию мешает творческому развитию артистов.

«Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», — заявил он, допустив возможность запрета на призыв артистов в армию.