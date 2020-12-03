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    03 декабря 2020, 21:48

    Пригожин: от армии стоит освободить не только артистов

    Дарья Морозова

    Продюсер Иосиф Пригожин поддержал предложение Михаила Боярского освободить артистов от службы армии. Он добавил, что это касается не только деятелей культуры. Об этом сообщил «Ридус».
    Пригожин: от армии стоит освободить не только артистов

    По его мнению, в наше время вся служба в армии должна стать контрактной. Даже при условии обязательного призыва, солдатам должны платить зарплату, уверен Пригожин.

    «Потому что по факту ты теряешь время — тебе потом надо поступить, тебе надо закончить, устроиться. Колоссальная трата времени, но это сугубо моя личная точка зрения», — пояснил продюсер.

    Ранее Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов. Так представители профессии смогут начать работать в этой сфере как можно раньше, считает он.

    Боярский заметил, что деятелям культуры не стоит мешать развиваться. Он считает, что призыв в армию мешает творческому развитию артистов.

    «Специалисты должны начинать работать, чем раньше — тем лучше. Не мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии», — заявил он, допустив возможность запрета на призыв артистов в армию.